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Россияне будут выезжать за пределы РФ по новым парвилам

Правила выезда россиян за границу изменятся. Поправки в закон начнут действовать 11 декабря. Введены основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт могут признать недействительным.

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