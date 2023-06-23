Экипажи ЮВО совершили учебные вылеты в небе Армении

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 180 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.
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