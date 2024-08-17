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ХАМАС отметило отсутствие прогресса в переговорах по освобождению заложников

ХАМАС отметило отсутствие прогресса в переговорах по освобождению заложников

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, комментируя первый этап переговоров по освобождению заложников в секторе Газа, отметил отсутствие прогресса по данному вопросу, сообщает телеканал Sky News.

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