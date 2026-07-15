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Происшествия

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В Челябинской области перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в незаконном обслуживании SIM-бокса в составе организованной группы

В Челябинской области перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в незаконном обслуживании SIM-бокса в составе организованной группы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Златоуста, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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