В Челябинской области перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в незаконном обслуживании SIM-бокса в составе организованной группы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Златоуста, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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