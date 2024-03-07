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Почему Дмитрий Нагиев на самом деле не появляется в шоу «Голос»

Почему Дмитрий Нагиев на самом деле не появляется в шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев. Фото: vestikon.ruОдна из самых ярких и знаменитых звезд российского шоу-бизнеса, Дмитрий Нагиев, вызывает все больше интереса своим загадочным исчезновением из публичной жизни после февраля 2022 года.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
А почему вообще тот, кто против России до сих пор на ТВ мелькает?
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14 час.

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