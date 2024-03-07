Почему Дмитрий Нагиев на самом деле не появляется в шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев. Фото: vestikon.ruОдна из самых ярких и знаменитых звезд российского шоу-бизнеса, Дмитрий Нагиев, вызывает все больше интереса своим загадочным исчезновением из публичной жизни после февраля 2022 года.
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