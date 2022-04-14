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Ракицкий уже в «Шахтере» - сыграл за клуб впервые с 2019-го. И даже спел гимн Украины, чего раньше не делал

Ракицкий уже в «Шахтере» - сыграл за клуб впервые с 2019-го. И даже спел гимн Украины, чего раньше не делал

Экс-защитник «Зенита» украинец Ярослав Ракицкий, покинувший питерский клуб из-за начала военной спецоперации «по семейным обстоятельствам», впервые сыграл за донецкий «Шахтер» в благотворительном матче.

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