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Кемеровские школьники познакомились с работой полицейских-кинологов и кавалеристов

Мероприятие, организованное сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области при содействии Общественного совета при Главном управлении, прошло в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» на базе кемеровского центра кинологической службы.

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