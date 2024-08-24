Бастрыкин обжаловал Краснову возврат дела об избиении участника СВО на дорасследование Речь идет о событиях декабря 2023 года в Биржевом переулке.
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Бастрыкин обжаловал Краснову возврат дела об избиении участника СВО на дорасследование Речь идет о событиях декабря 2023 года в Биржевом переулке.