Амиран Сардаров признался, что мечтает сыграть маньяка

На премьере фильма «Елки 10» в кинотеатре «Октябрь» в Москве российский видеоблогер, актер и автор YouTube-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров поделился своими мыслями о роли мечты, сообщает «Пятый канал».
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