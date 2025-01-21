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Трамп лишил сотрудников спецслужб и Джо Болтона доступа к секретным данным

Трамп лишил сотрудников спецслужб и Джо Болтона доступа к секретным данным

Президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена "российской операцией по дезинформации".

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