Самолет Су-34 потерпел крушение в Северной Осетии

По данным Минобороны, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.<strong>Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 разбился в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Министерстве обороны России.
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