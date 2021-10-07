В России освоили производство хладостойкой стали для военных кораблей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Выплавку специальной хладостойкой стали для строительства военных кораблей и ледоколов освоили в России на "Мотовилихинских заводах" при поддержке госкорпорации "Ростех".
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