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Царьград

7 044 подписчика

Анна Семенович похудела на 7 килограммов и показала фигуру в черном бикини

Анна Семенович похудела на 7 килограммов и показала фигуру в черном бикини

Певица Анна Семенович продемонстрировала фигуру в бикини, поделившись в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что довольна изменениями.

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Комментарии
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Амара Карпова
оно нам надо🤮
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