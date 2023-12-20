Кто победил в конкурсе "Мой добрый бизнес" на Алтае и что это дает

Призеры получат не только деньги на видеорекламу, но и возможность принять участие в состязании на федеральном уровне Приносить пользу и зарабатывать деньги – таков принцип социального предпринимательства.
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