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Китай

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Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" запустили с Байконура -- Роскосмос

Москва, 8 апреля /Синьхуа/ -- Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" и тремя членами экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос в своем телеграм-канале.

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