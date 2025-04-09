Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" запустили с Байконура -- Роскосмос

Москва, 8 апреля /Синьхуа/ -- Ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" и тремя членами экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос в своем телеграм-канале.
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