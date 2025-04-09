Поднять флаг! Автор взлома Hogwarts Legacy создаёт программу, способную обойти любу...

Поднять флаг! Автор взлома Hogwarts Legacy создаёт программу, способную обойти любую защиту и даже новую DenuvoГеймерам, предпочитающим пиратские версии игр, возможно, больше не придётся мириться с выходками одиозных энтузиастов вроде Empress.
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