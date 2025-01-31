Общий этап Лиги Европы завершен, крушение самолета с фигуристами в США, 876-й гол Овечкина, «Спартак» победил «Краснодар», россияне потратили 1,7 трлн рублей на ставки в 2024-м и другие новости

1. Общий этап Лиги Европы-2024/25 завершен. В заключительном туре ФКСБ дома уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева проиграл «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (0:2), «Тоттенхэм» разобрался с «Эльфсборгом» (3:0), «Рома» была сильнее «Айнтрахта» (2:0) и другие результаты.
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