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Британия выделяет Украине новый пакет военной помощи на закупку «сотен тысяч» беспилотников

Британия выделяет Украине новый пакет военной помощи на закупку «сотен тысяч» беспилотников

Великобритания выделяет Украине очередную военную помощь, решение об этом уже принято. Как пишет британская пресса, на этот раз Киев получит 450 млн.

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