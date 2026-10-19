41-летний Александр Овечкин, которого недавно требовали "отменить" за участие в предвыборном видео "Единой России", и его 32-летняя супруга Анастасия Шубская показали, в каких костюмах отметили Хэллоуин в этом году.
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