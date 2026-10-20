© Алексей Даничев/РИА НовостиПолузащитник московской «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о ничьей с «Оренбургом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что против такой команды играть противно, передает «Матч ТВ».