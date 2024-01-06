Военный рассказал о значении боев за Авдеевку

Военный эксперт Глазунов: взятие Авдеевки позволит наступать по Донецкой области Взятие Авдеевки позволит российским силам наступать дальше за пределами Донбасса, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
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