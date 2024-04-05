Android Authority: «тайные» уведомления появятся в Android 15

Операционная система Android нового поколения будет дополнена пространством Private Space. Владелец смартфона сможет использовать его для хранения конфиденциальных данных, сообщает издание Android Authority.
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