Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А Подоляка продолжает строить в России свою Украину

А Подоляка продолжает строить в России свою Украину

Есть такое предложение к ЛОМам!)   А Подоляка продолжает строить в России свою Украину. Когда приводит в пример Украину Подоляка, так и хочется его спросить.

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