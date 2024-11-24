Читаю советский учебник за 9-й класс. Там в деталях рассказано, как конкретно большевики устроили в Петрограде классический майдан — ударили в спину воюющую Россию и организовали на радость немцам Февральскую революцию.
Электрификация России при Николае II
Комментарии
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Ural Karahanow
Большевики не устраивали в феврале 1917-го ничего. Князья да графья провели очередной дворцовый переворот на английские деньги, разрушив империю. А большевики, захватив власть, постепенно империю восстановили. Да и электрофикацию не большевики начали. но довели до ума и завершили - именно они.
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9 час.
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