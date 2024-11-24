Электрификация России при Николае II

Ural Karahanow

Большевики не устраивали в феврале 1917-го ничего. Князья да графья провели очередной дворцовый переворот на английские деньги, разрушив империю. А большевики, захватив власть, постепенно империю восстановили. Да и электрофикацию не большевики начали. но довели до ума и завершили - именно они.