С 01 по 30 апреля 2025 года проводится областная профилактическая акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства!´Акция проводится с целью формирования в обществе стойкого неприятия к любым проявлениям насилия в отношении детей и подростков.
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