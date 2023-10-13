Марочко: ВСУ возводят укрепрайоны на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений. Активная деятельность зафиксирована на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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