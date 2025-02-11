Фото: wikipedia.org / Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 Андрей Пунегов Интервьюер и политический комментатор из Соединённых Штатов Америки Такер Карлсон проинформировал о том, что денежные средства, которые власти тратят на поддержку киевского режима, используются для обогащения чиновничества в Киеве и приобретения оружия для мафии в Мексике.