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Карлсон заявил, что деньги США попадают к чиновникам Украины и наркокартелям

Карлсон заявил, что деньги США попадают к чиновникам Украины и наркокартелям

Фото: wikipedia.org / Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 Андрей Пунегов Интервьюер и политический комментатор из Соединённых Штатов Америки Такер Карлсон проинформировал о том, что денежные средства, которые власти тратят на поддержку киевского режима, используются для обогащения чиновничества в Киеве и приобретения оружия для мафии в Мексике.

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