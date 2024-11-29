Спартакиада среди инвалидов стартует в Братске 2 декабря

Братск готовится к масштабному спортивному событию – Городской Спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, приуроченной к Международному Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии