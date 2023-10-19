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Ученые заметили, что в космосе пропали известные звезды: анализ показал, что их режет поток плазмы, исходящий из одной точки

Ученые заметили, что в космосе пропали известные звезды: анализ показал, что их режет поток плазмы, исходящий из одной точки

Астрономы обратили внимание на участившиеся случаи исчезновения известных звезд. При помощи телескопа Джеймс Уэбб ученые сделали снимок участка космоса и увидели, как целую звезду буквально режет пополам очень мощный поток плазмы.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Где то идут звездные войны….
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9 час.
Z Muliphein
А какие звёзды пропали? А то вот так хватишься, а нужной звезды и нет уже🥺
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4 час.
Модест
Ага. Утром проснёшься, а голова в тумбочке. Плазмой отрезало.
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3 час.

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