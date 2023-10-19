Ученые заметили, что в космосе пропали известные звезды: анализ показал, что их режет поток плазмы, исходящий из одной точки

Астрономы обратили внимание на участившиеся случаи исчезновения известных звезд. При помощи телескопа Джеймс Уэбб ученые сделали снимок участка космоса и увидели, как целую звезду буквально режет пополам очень мощный поток плазмы.
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