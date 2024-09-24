«Страшная «Весёлая мясорубка», массовые потери ВСУ, ВС РФ вошли в Угледар: Белоусов принял решение по делу «Гудвина» и «Эрнеста» — наказаны виновные: Карта боевых действий на Украине, к утру 24.09.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 24 сентября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 24.
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