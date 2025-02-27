Второе пришествие через… 50 миллионов лет!

В учебнике зоологии, по которому школьники Советского Союза учились в сороковые-пятидесятые годы XX веки, сообщалось, что на определенной стадии эволюции животного мира Земли, а именно во времена палеозойской эры, примерно на границе каменноугольного и пермского периодов, в водоемах появились первые кистеперые рыбы - целаканты.
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