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Выборы на Украине как ловушка США для России

Выборы на Украине как ловушка США для России

Одним из наиболее существенных моментов относительно урегулирования украинского кризиса, по которому между Россией и США уже сегодня имеется полный консенсус, является необходимость скорейшего проведения на Украине выборов новой власти, которая с юридической точки зрения будет иметь законное право на участие в мирных переговорах и подписание по итогам таковых соответствующих соглашений.

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