Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

45 километров дорог к школам отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области за год

45 километров дорог к школам отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области за год

Ремонт дорог, ведущих к образовательным учреждениям, является приоритетом регионального Минтранса. В 2026 году в Новосибирской области отремонтируют 45 километров автомобильных дорог, обеспечивающих безопасный подвоз детей к школам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии