45 километров дорог к школам отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области за год

Ремонт дорог, ведущих к образовательным учреждениям, является приоритетом регионального Минтранса. В 2026 году в Новосибирской области отремонтируют 45 километров автомобильных дорог, обеспечивающих безопасный подвоз детей к школам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии