Эксперт назвал влияющие на размер будущей пенсии факторы

Чтобы иметь точное представление о размере своей будущей пенсии, важно осознавать, какие факторы на нее воздействуют О них рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко, в беседе с «Лентой.
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