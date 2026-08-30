«Мама?! Ты что здесь делаешь в одежде уборщицы?!» — глава IT-компании выследил гения, переписавшего весь код проекта по ночам, и онемел от удивления

— Да брось ты, Макс, этот баг невоспроизводим! Мы всю неделю над ним бьемся! — тридцатилетний старший разработчик Денис сокрушенно грохнул кружкой по столу, всплеснув остывшим кофе.
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Прикольно. А я, по стечению обстоятельств, как раз и есть та самая мама. Только мужского рода. 🤣 Шучу, конечно же!😂 Но к Бауманке и ИТ- инженерии имею непосредственное отношение. 😁
туфта!!!