«Мама?! Ты что здесь делаешь в одежде уборщицы?!» — глава IT-компании выследил гения, переписавшего весь код проекта по ночам, и онемел от удивления

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

— Да брось ты, Макс, этот баг невоспроизводим! Мы всю неделю над ним бьемся! — тридцатилетний старший разработчик Денис сокрушенно грохнул кружкой по столу, всплеснув остывшим кофе.