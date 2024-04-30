Украина уже начала получать оружие из нового пакета помощи США: главное за сутки

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. США уже передают Украине вооружение из нового пакета военной помощи, хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море, постпредство РФ в ООН заявило, что Киев бравирует убийствами российских журналистов.
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