Помните эпизод с бетономешалкой из «Джентельменов удачи»? Мы выяснили, чем заменили цемент на съемках

Сцена с бетономешалкой, пожалуй, один из самых забавных эпизодов в комедии «Джентельмены удачи». В начале фильма, сбегающие из тюрьмы герои, путают автоцистерны и оказываются без денег и одежды в чужом городе.
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