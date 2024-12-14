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Помните эпизод с бетономешалкой из «Джентельменов удачи»? Мы выяснили, чем заменили цемент на съемках

Помните эпизод с бетономешалкой из «Джентельменов удачи»? Мы выяснили, чем заменили цемент на съемках

Сцена с бетономешалкой, пожалуй, один из самых забавных эпизодов в комедии «Джентельмены удачи». В начале фильма, сбегающие из тюрьмы герои, путают автоцистерны и оказываются без денег и одежды в чужом городе.

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