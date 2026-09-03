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Царьград

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Сергей Собянин сообщил о 548 дронах, направленных на Москву

Сергей Собянин сообщил о 548 дронах, направленных на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 8 часов утра 2 сентября по 12 часов дня 3 сентября в направлении столичного региона было запущено 548 беспилотников.

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