Алексей Белов. «In God We Trust»? Кому на самом деле молятся американские глобалисты?

Авас Анекак

все верно глобалисты это сатанисты мало того что они узаконили на западе педарастию так они хотят зделать нормай педофилию и зоофилию возьмем Эпштена которого убили потом в тюрьме на его острове педофилией занимались повелители мира к примеру принц Эндрю чита Клинтон и многие другие