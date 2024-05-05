Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Алексей Белов. «In God We Trust»? Кому на самом деле молятся американские глобалисты?

Алексей Белов. «In God We Trust»? Кому на самом деле молятся американские глобалисты?

Маржори Тейлор Грин сказала то, о чём все знают, но опасаются произноситьНесколько дней тому назад член Республиканской партии США, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, до конца выступавшая против выделения Киеву нового транша на закупу вооружений, обращаясь к американцам в эфире одного из местных телеканалов заявила, что война, которую США ведут на Украине руками киевского режима, – это война с христианством.

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Комментарии
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Авас Анекак
все верно глобалисты это сатанисты мало того что они узаконили на западе педарастию так они хотят зделать нормай педофилию и зоофилию  возьмем Эпштена которого убили потом в тюрьме  на его острове педофилией занимались  повелители  мира к примеру принц Эндрю чита Клинтон и многие другие
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