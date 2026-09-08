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Ребята с характером: Андреева замучила Потапову и вышла в 1/4 финала US Open, а Хачанов выжил в битве с Тьеном

Ребята с характером: Андреева замучила Потапову и вышла в 1/4 финала US Open, а Хачанов выжил в битве с Тьеном

Мирра Андреева стала единственной российской теннисисткой, которой удалось пробиться в четвертьфинал US Open.

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