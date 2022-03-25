Скоро выйдет первый планшет OnePlus. Уже известны характеристики и цена девайса

Фирма OnePlus приобрела известность благодаря своим премиальным смартфонам. И вполне заслуженно – большинство моделей бренда действительно выходят удачными и предлагают флагманский функционал при более доступной цене, чем решения конкурентов.
Фирма OnePlus приобрела известность благодаря своим премиальным смартфонам. И вполне заслуженно – большинство моделей бренда действительно выходят удачными и предлагают флагманский функционал при более доступной цене, чем решения конкурентов.
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