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Скоро выйдет первый планшет OnePlus. Уже известны характеристики и цена девайса

Фирма OnePlus приобрела известность благодаря своим премиальным смартфонам. И вполне заслуженно – большинство моделей бренда действительно выходят удачными и предлагают флагманский функционал при более доступной цене, чем решения конкурентов.

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