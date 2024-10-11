Генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев и обозреватель по рынкам недвижимости телеканала РБК Игнат Бушухин поговорили об актуальных реалиях рынка российского девелопмента — Станислав, как вы оцениваете продажи в первые месяцы после отмены льготной ипотеки — какие прогнозы по продажам на конец года? — Отмена ипотеки с господдержкой и ограничения по семейной и IT-программам стали ударом для всех участников рынка.