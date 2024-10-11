Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Станислав Киселев (ГК «Кортрос») — о стратегиях выживания для девелоперов

Станислав Киселев (ГК «Кортрос») — о стратегиях выживания для девелоперов

Генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев и обозреватель по рынкам недвижимости телеканала РБК Игнат Бушухин поговорили об актуальных реалиях рынка российского девелопмента — Станислав, как вы оцениваете продажи в первые месяцы после отмены льготной ипотеки — какие прогнозы по продажам на конец года? — Отмена ипотеки с господдержкой и ограничения по семейной и IT-программам стали ударом для всех участников рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх