В МВФ оценили сроки снятия санкций с России

Страны Запада не снимут санкции против России в ближайшее время, это исключено. Соответствующую оценку агентству РИА Новости дал бывший исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ), бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
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