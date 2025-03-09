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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Тубыл шәһәрендә IX «Зәнкиев укулары-2025» Халыкара фәнни-гамәли конференциясе узачак

4 апрельдә Ватанны саклаучылар елы уңаеннан «Заманча белем бирү киңлегендә фән һәм практика интеграциясе: традицияләр һәм инновацияләр» дигән темага IX «Зәнкиев укулары-2025» Халыкара фәнни-гамәли конференциясе узачак.

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