Палата представителей США одобрила новый пакет санкций против России. Законопроект дает Дональду Трампу право вводить тарифы до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также расширяет ограничения против банков, энергетических проектов и судов.
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