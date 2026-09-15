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Палата представителей США одобрила новый пакет санкций против России

Палата представителей США одобрила новый пакет санкций против России

Палата представителей США одобрила новый пакет санкций против России. Законопроект дает Дональду Трампу право вводить тарифы до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также расширяет ограничения против банков, энергетических проектов и судов.

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