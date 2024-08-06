ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Кучка бывших казнокрадов МО продолжает закрепляться в СИЗО №1 г.
Очередные "безвозвратные" "потери" в МО РФ
Комментарии
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И
Иринушка
Больше посадок, хороших и разных. А интенданты воровали и жировали всегда. Увы.
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3 час.
игорь золотарев
А где то таких выродков что грабят народ в условиях войны, расстреливают на главной площади, я бы купил билет в первый ряд...
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3 час.
МЕ
Михаил Е
Она ничем никогда и не была кроме как сборищем действующих госчиновников.
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2 час.
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