Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Надо сразу  добавлять. И я - первая из них. Училась. Трансформатор от бетономешалки отличить не могу. Тупая.В России раскрыли...
  • Сергей К
    Ну с тобой понятно. Шлюшничаешь. Хрен от палки отличить можешь? Попадались?В России раскрыли...
  • Влас Семенюк
    Вот убогие! Я над ними аххххюВСЕ ДУМАЛИ, ФЕЙК,...

Очередные "безвозвратные" "потери" в МО РФ

Очередные "безвозвратные" "потери" в МО РФ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Кучка бывших казнокрадов МО продолжает закрепляться в СИЗО №1 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
Больше посадок, хороших и разных. А интенданты воровали и жировали всегда. Увы.
Ответить
3 час.
игорь золотарев
А где то таких выродков что грабят народ в условиях войны, расстреливают на главной площади, я бы купил билет в первый ряд...
Ответить
3 час.
МЕ
Михаил Е
Она ничем никогда и не была кроме как сборищем действующих госчиновников.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх