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Царьград

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22% русских раздражает шум салюта в Новый год, 31% наслаждаются праздником

22% русских раздражает шум салюта в Новый год, 31% наслаждаются праздником

Опрошенные SuperJob рассказали о причинах раздражения в новогоднюю ночь: 22% респондентов беспокоит шум салютов, 9% недовольны однообразными ТВ-программами.

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