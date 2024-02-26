Какой будет ротация в правительстве России? Сегодня самое проблемное, с точки зрения граждан, министерство здравоохранения.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МИШУСТИНА МУРАШКО, ПО ДАННЫМ СОЦОПРОСА, САМЫЙ НЕПОПУЛЯРНЫЙ МИНИСТР. ОН ПОЙДЁТ НА ВЫХОД ПЕРВЫМ? ФОТО: RUSSIAN GOVERNMENT/VIA GLOBALLOOKPRESS ЧИСТКА ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЧНЁТСЯ С МИНЗДРАВА? ИМЕНА КАНДИДАТОВ НАЗВАНЫ Какой будет ротация в правительстве России? Царьград продолжает серию публикаций о том, кто будет руководить важнейшими направлениями в новой команде президента Путина.