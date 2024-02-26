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  • Владимир Вечтомов
    Мурашко не увольнять,а судить вместе с Голиковой нужно!Какой будет ротац...
  • Владимир Карпов
    Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???Чего мы добились ...
  • Владимир Карпов
    Ау-у ..., Путин и Шойгу ! Когда ответите на эти вопросы ???Чего мы добились ...

Какой будет ротация в правительстве России? Сегодня самое проблемное, с точки зрения граждан, министерство здравоохранения.

Какой будет ротация в правительстве России? Сегодня самое проблемное, с точки зрения граждан, министерство здравоохранения.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МИШУСТИНА МУРАШКО, ПО ДАННЫМ СОЦОПРОСА, САМЫЙ НЕПОПУЛЯРНЫЙ МИНИСТР. ОН ПОЙДЁТ НА ВЫХОД ПЕРВЫМ? ФОТО: RUSSIAN GOVERNMENT/VIA GLOBALLOOKPRESS ЧИСТКА ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЧНЁТСЯ С МИНЗДРАВА? ИМЕНА КАНДИДАТОВ НАЗВАНЫ Какой будет ротация в правительстве России? Царьград продолжает серию публикаций о том, кто будет руководить важнейшими направлениями в новой команде президента Путина.

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Владимир Вечтомов
Мурашко не увольнять,а судить вместе с Голиковой нужно!
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