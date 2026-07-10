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Аргументы и Факты

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Зеленский анонсировал реорганизацию штурмовых войск ВСУ на фоне скандала

Зеленский анонсировал реорганизацию штурмовых войск ВСУ на фоне скандала

Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне скандала вокруг высокой смертности и издевательств над мобилизованными в элитном полку «Скала» был вынужден признать проблемы в штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

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