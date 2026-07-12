Петр Симоненко: Запад закрыл глаза на беззаконие в Украине, и это стало детонатором войны

Каким образом нацистские формирования получили государственную крышу и стали карательным кулаком режима? Кто спланировал «сакральную жертву» на Майдане, чтобы кровью легитимизировать захват власти? Почему запрет Компартии обернулся методичной зачисткой всего левого фланга и запустил маховик репрессий? И главное: ЕСПЧ и европейские левые зафиксировали грубейшие нарушения, но кто на Западе понёс отв… Читать далее: https://govorit.